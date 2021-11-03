前國防部長湯曜明今（3）日因病辭世，享壽81歲。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後至感哀悼不捨，感念湯前部長畢生無論從戎從公，皆戮力守護國家，亦感念他在921震災期間，指揮督導國軍全力參與救助重建任務。國防部也同步證實湯曜明辭世的消息，國防部表示，將會依照總統指示，全力協助家屬辦理治喪事宜。

湯曜明兩周前在家中突然昏迷，經送新店慈濟醫院後再轉送台北內湖三軍總醫院醫治，3日上午11點25分病逝於台北三軍總醫院。

張惇涵表示，湯前部長歷任陸軍總司令、參謀總長及國防部長，終其一生皆為守護國家奮鬥不懈，足為國軍表率，也足為後世感念，湯前部長也是總統國防政策的重要諮詢將領。總統已於第一時間指示國防部，全力協助家屬後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

前總統陳水扁在2002年任內，曾頒贈象徵國軍最高榮譽的青天白日勳章給當時即將卸任的參謀總長湯曜明，以表彰他們落實國防二法、改造國防組織及強化兵力結構、積極整軍備戰所做的貢獻。

據了解，除了上述理由外，湯曜明當年獲頒青天白日勳章的理由還包括指揮國軍因應台海危機、穩定軍心讓總統得以完成民選。