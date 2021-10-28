台灣科技製造業的全球佈局和國際資金管理，需要跨國銀行和本地銀行的同步服務！匯豐（台灣）商業銀行28日宣布，與仁寶電腦合作簽訂永續發展表現連結貸款貸款，金額6000萬美元、為1年期。同時玉山銀行則提供仁寶電腦台幣20億元、3年期的相關貸款。

匯豐台灣表示，仁寶電腦為全球筆記型電腦製造領導廠商，將運用該筆貸款在未來一年致力減少碳排放量、降低用電量，並提升廢棄物處理與再生能源的使用率。匯豐台灣期望透過標竿企業，如仁寶電腦提供綠色金融服務，促進資金朝向永續領域流動，以協助企業應對環境、社會與治理相關的ESG挑戰並把握相關機遇。

匯豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，隨著企業對於永續金融的需求與日俱增，銀行業在推動邁向永續未來的進程中所扮演的獨特角色，也日益突出。而轉型金融（Transition Finance）的興起以及相關金融工具，如永續發展表現連結貸款或是永續型債券的產生，更進一步推升銀行業結合核心業務促進永續發展。