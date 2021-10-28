今年5月台灣疫情升溫，加速宅經濟爆單所造成物流「塞車」的現象，凸顯台灣物流產業對於數位轉型的迫切需求。智慧物流Pickupp看準市場缺口，今年正式進軍台灣市場，在第4季將服務擴展到雙北地區，主打以彈性、靈活的營運模式，善用閒置資源，結合數據分析與AI演算法等雲端服務，開創物流3.0時代。

Pickupp瞄準市場供需失衡缺口下所隱藏的商機，透過以「AI模型」預測及調度訂單，相較於一次只能接一單、重跑同個路線、對貨品掌握度不足而派大車送小貨的業者，AI物流將大幅降低成本，並提升送達效率，為商家降低物流成本。加上即時GPS定位技術，顧客可即時掌握貨態，強化顧客的品牌體驗。此外，當傳統物流業者急於推動數位轉型時，Pickupp也積極與其在雲端串接服務方面進行合作，透過平台並搭配Pickupp自由接單配送夥伴，幫助第三方物流業者提升運送效率。

相較於先入倉後派送的傳統物流1.0以及點對點派送的物流2.0，Pickupp主打的物流3.0結合兩者優點，透過「店面共享計畫」，將閒置倉庫和市區零售商家的閒置空間，作為「衛星倉」，擔任物流中心或轉運站的角色，再透過大數據運算技術，成功改善物流塞車問題，以「共享形式」創造靈活的營運模型，實現即時最佳化、降低成本、提升運送效率三大優點。

Pickupp去年11月獲首輪注資後，今年7月公司再獲網家(8044)及基石創投領投，由太古地產、國泰創投、Drive Catalyst（遠東集團旗下創投機構）、香港的怡和集團及Zipx共同參與注資。Pickupp在台灣已成為網家的物流及電商合作夥伴，以加強其最後一哩物流方案，提升電子商務及物流配送的能力。除了服務大型電商品牌外，未來Pickupp將積極針對中小型企業與個人賣家進行招商，透過多元的物流服務，幫助不同商家贏得商機。