行政院長蘇貞昌昨(28日)拍板2022年1月1日起軍公教調薪4%，創25年來最高調幅，另退休軍公教的退休金調幅，蘇揆指示「優於斟酌」。國民黨立委洪孟楷昨對此在臉書寫下看法，支持調薪，但要求政府明訂透明公正的機制，該將調薪制度化，建立公開透明的審議制度，「不要遇到選舉才討好！」

人事行政總處人事長施能傑指出，軍公教調薪4%，將爭取立法院支持，明年元旦起實施，約82萬人受惠；退休軍公教無法併案處理，若要調整，最快要等到明年7月1日，預估屆時至少52萬人受惠。

對於此政策，洪孟楷表示，政府過去以財政負擔要軍公教共體時艱已三年未調薪，因此絕對支持調薪，但務實還是應該將調薪「法制化」，而不是等到選舉到了，才來發紅包討好公務人員。

現行軍公教調薪標準必須透過「軍公教待遇審議委員會」，說是會參考物價指數、經濟成長率等，但洪孟楷認為，冷冰冰的數字，如何在審議委員會中轉換成公平薪資調整方式？更重要的是，明明是軍公教應得權益，怎麼變成上面長官的施捨一般？是否因為明年選舉年，所有國家奉獻的軍公教調薪制度，變成要等長官的「恩賜」，甚至被大內宣成長官的功勞，要調薪有一百種理由、不調薪也有一百種藉口，說穿了，都是長官說了算。

因此洪孟楷指出，唯有建立審議機制的「公式化」、「透明化」，才不會淪為每年都要爭論是否調薪的議題。

對此有網友亦留言表示，「以為討好教軍公教，選票就會轉彎嗎？NO！」「看得到、吃不到、調高、萬物齊漲」、「講的太好了」、「明年要選舉就放利多消息」、「贊成應該制度化」。