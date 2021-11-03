國內物價有上漲壓力，行政院3日晚發布新聞稿指出，為維持水電油氣價格穩定，電價至明年3月底前都不調漲；另外，今年11月的民生及工業用戶的天然氣、桶裝瓦斯也不調整價格。

行政院今天晚間發布新聞稿表示，近期由於國際原油價格上漲、全球供應鏈瓶頸等因素，帶動各界對全球通膨升溫的疑慮，台灣個別商品也傳出漲價。行政院長蘇貞昌日前指示落實「行政院穩定物價小組」機制，經多次會議後，副院長沈榮津今天再召集相關部會，提出強化穩定物價措施二大重點方向。

政院指出，第一是維持水電油氣價格穩定，水價不調漲，電價至明年3月底前都不調漲，另外，今年11月的民生及工業用戶的天然氣、桶裝瓦斯也不調整價格。

油價部分，目前已有亞鄰最低價機制及緩漲機制，當95無鉛汽油售價分別漲至30到32.4元、32.5到34.9元時，將由中油分別吸收25%、50%之漲幅；漲至35元以上時，則由中油及政府共同吸收75%之漲幅。

政院說，另外是平穩重要民生物資及工業原物料價格。經濟部已針對重要的民生、工業物資建立價格關注機制，分別從進口端、製造端到銷售端進行價格監測，掌握業者進口成本、製造生產價格及通路業販售的終端商品價格變動情形，必要時，政府主動邀集業者與公協會座談，瞭解業者困境，協助解決問題。

政院指出，沈榮津今天提醒衛福部、工程會及交通部加強穩定業管的嬰兒奶粉、砂石、海運運價。

民生物資部分，政院表示，國際黃豆自今年5月高點來已回跌25.1%，沙拉油無上漲壓力，國內沙拉油價格漲勢可望穩定；國際紙漿自4月高點已回跌23.4%，無上漲壓力，衛生紙價格可望穩定，且目前衛生紙紙漿庫存量超過1個月，經濟部將適時協調國內三大紙廠，確保供應無虞。

政院也說，嬰兒奶粉多數業者已表示會支持政府共同穩定物價；泡麵部分，政院說，近期有個別泡麵漲價一成，此單一產品價格近10年皆未調整，故為反應生產成本而斟酌調升，並非全面漲價，且零售端多有促銷活動。

政院表示，公平會及法務部密切關注市場動態，業者如有從事聯合行為、涉及壟斷、異常囤積以及意圖哄抬等情形，則立案查處、立即偵辦；法務部調查局亦已成立民眾檢舉不合理漲價或聯合哄抬物價24小時通報專線。