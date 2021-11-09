強信-KY(4560)10月營收為1.57億元，年成長9.82％，累計前10月營收14億元，年增40.78％。強信表示，在全球成衣市場終端需求不減下，第4季旺季效應可期。

目前仍存在貨櫃塞港問題，公司認為，僅會造成出貨遞延，並未見客戶取消訂單情形，而大陸雖採取「能耗雙控」限電措施，強信並非屬於高耗能行業，對公司業務發展亦無直接影響。預期此波行業景氣循環拐點的時間雖因新冠疫情影響延遲，卻有機會拉長上升周期的期間，尤其美國新公布的9月零售銷售表現數字，在原先預期月減0.2％，反而月增0.7％的情況下，顯示市場需求依舊暢旺，預估8.5％～10.5％的年增幅，將遠高於過去五年的4.4％平均增幅。

強信表示，目前公司訂單見度至少可看到明年第1季，並且有延長趨勢，第1季有望淡季不淡，訂單動能不只來自歐美陸續解封後引爆的報復性消費，並有產業景氣循環週期已到拐點，開始進入上升週期的成長動能，預期明年上半年來自工業縫紉機客戶的市場需求相較今年仍有明顯增長，透過代理商售予成衣紡織及家紡廠的刀類、針位組等耗材業務亦能保持穩健成長。