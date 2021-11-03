航港局表示，現階段已浚挖約1.6萬方，預計年底能順利完工，還給鄉親順暢的通行河道。（洪孟楷服務處提供／戴上容新北傳真）

八里紅水仙溪出海口長達10多年未清淤，水深僅剩1米，嚴重影響漁民行船及市區排水，立法委員洪孟楷爭取清淤經費700萬，去年8月動工後，因淤泥量過大，超過評估，而又再增加經費至1500萬元，航港局表示，現階段已浚挖約1.6萬方，預計年底能順利完工。

全長約11.7公里的紅水仙溪是八里市區雨天下水道排放路徑，最終從八里台北港出海注入台灣海峽，出海口旁的台北港明渠，當地人稱為「八里護城河」，水流平緩，平時為漁船停泊處，假日常有釣客造訪。

當地訊塘里長張金貴指出，紅水仙溪出海口一帶因10多年沒有清淤，每逢暴雨或颱風溪水暴漲，造成附近的訊塘里、舊城里、荖阡里等地經常淹水，最高曾淹到70公分，若遇退潮漁船則卡在河道，民眾怨聲載道。

立委洪孟楷表示，他去年邀集水利署、基隆港務分公司、新北水利局、八里區公所及里長會勘後，航港局及港務公司耗資700萬元，去年8月時動工清淤後，發現淤泥過多超過評估量，因而清淤工程再追加到1500萬元，盼一勞永逸解決淤積情形。

航港局表示，工程共分為三階段施作，清除深度是至退潮下2公尺，不僅能讓各式船隻不受潮汐高低，皆能出入無虞，也能保護民眾人身安全，而經評估，此次清淤工程約能維持10年以上的功效，現階段已浚挖約1.6萬方，預計今年底就可完工，還給鄉親順暢的通行河道。