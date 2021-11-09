賴清德副總統今天出席「110年度運動企業認證授證典禮」表示，在台灣運動不分藍綠、不分黨派，只要台灣的選手站上國際舞台，大家就會團結在一起。期盼企業界與政府同心協力，朝「活力台灣」目標邁進。

賴清德今天頒獎予上海商業儲蓄銀行、大同世界科技公司及中信房屋等運動企業，談及今年夏天東京奧運賽事表示，我們東奧健兒的精彩表現深入國人的內心，不是在於選手們獲得2金4銀6銅的史上最佳成績，而是他們追求卓越、永不放棄的精神。

他強調，奧運健兒能在國際舞台上為國爭光，除了選手們長年累月的訓練、努力及天賦，還包含教練、隊醫、復健師、營養師及心理師等後援團隊，以及企業界的大力支持。他也藉此向企業界表達由衷謝忱。

蔡英文總統將運動視為國家的政策目標，希望建立「活力台灣」。賴清德表示，運動企業認證是國家政策重要的一環，除了表彰認證企業善盡社會責任，以及對推廣運動的貢獻，政府也希望經由教育部與體委會的認證，把得獎企業視為模範，引起社會迴響，讓更多企業一起來響應。

目前已約有500多家企業參與運動企業認證活動，受惠員工總數約達82萬名，他認為，企業參與運動認證活動，不僅能提升企業人力資源的品質，也對企業品牌的強化及行銷深具助益。

為達到「活力台灣」政策目標，賴清德表示，政府希望透過運動增進國民健康，讓社會充滿活力、國家強健。事實上，在台灣運動不分藍綠、不分黨派，只要台灣的選手站上國際舞台，大家就會團結在一起，不分彼此為我們的選手吶喊、加油，那股熱情令人感動。展望未來，他期盼企業界與政府同心協力，朝「活力台灣」的目標邁進。