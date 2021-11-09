中新社報導，香港特區行政長官林鄭月娥9日出席行政會議前會見傳媒時表示，香港與內地協商免檢疫人員往來(下稱「通關」)進展良好，兩地正就「通關」安排中的熔斷機制等問題展開磋商。

目前，香港居民可通過「回港易」計劃由內地免檢疫回港，同時非香港居民從廣東來港可通過「來港易」計劃豁免強制檢疫，但人員從香港赴內地仍須接受強制檢疫。

林鄭月娥表示，實現人員有序免檢疫赴內地是香港的頭等大事，兩地「通關」協商進展良好，當中熔斷機制是核心問題，究竟出現多少確診病例就要引發熔斷是關鍵，而哪類病例會觸發熔斷亦正在商討。

林鄭月娥指出，內地近日疫情並未影響兩地協商「通關」安排，而香港須堅守現在得來不易的「清零」狀態，以期早日回應市民期盼，逐步有序恢復和內地「通關」。

自11月11日起，香港將為免疫力弱病人和有較高感染風險人士免費接種第三劑疫苗。林鄭月娥稱，自己屬於上述群組且是首批接種疫苗人士，因此11日就會接種第三針。她呼籲合資格組別市民預約接種第三針，首兩針尚未接種人士盡快接種疫苗。

林鄭月娥表示，早日實現「通關」必須繼續提高疫苗接種率，希望全社會共同努力創造更有利與內地「通關」的條件。