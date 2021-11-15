2020年10月1日農田水利會整合改制為農田水利署，改制迄今已逾1年，桃園市產業總工會、農水署企業工會今(15)日上午到行政院前陳情，農水署所轄各地管理處中，仍有眾多年資高達10年以上的臨時及約僱人員僅領微薄基本工資，還需面對不被續聘的生計壓力，籲農水署應立即與工會展開實質協商，勿再拖延杯葛。

農田水利署企業工會指出，111年度基本工資月薪調幅達5.21％，創下近15年來新高紀錄，111年度軍公教人員調薪幅度則達4％，更創下近25年來新高紀錄，顯見大幅調薪為今年度國家重要政策方針。

農水署所轄各地管理處中，仍有眾多年資高達10年以上的臨時及約僱人員，至今卻仍僅領有微薄基本工資，不但難以支應外在連年攀升的物價波動，還需面對年復一年可能不被續聘的龐大生計壓力，隨時處於中年失業的危機當中，顯見政府對於勞工權益的保障，比民間企業還要更加不如。

工會表示，工會提出團體協商至今已逾兩個半月卻一再受阻，明年度基本工資及軍公教調薪雙雙創下新高紀錄，農水署應儘速調升旗下臨時及約僱人員薪資達每月3萬元水準，農水署應立即與工會展開實質協商，切勿一再拖延杯葛。

農水署回應，各管理處屬行政體系的一環，明年職員、技工、工友、約僱人員、臨時人員等均調薪百分之四，且臨時人員的薪資一定都會符合勞基法規定，改制為農水署以來未曾裁減任何一名員工，也沒有裁員規劃。

此外，農水署已於11月12日發文給工會，訂於110年12月7日上午10點在農水署桃園管理處618會議室舉辦團體協約會議，並於公文中說明如果工會對本次團體協約會議時間及相關事項有任何建議或需配合調整之處，均可於11月29日前以書面通知農水署，以利會議進行。