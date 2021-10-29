隱形眼鏡大廠晶碩(6491)前三季EPS12.59元賺贏去年全年，今日股價開高走高，鎖在漲停板544元，至11:00，買單有超過1000餘張等著排隊搶著要買。

大陸彩片市場成長趨勢不變，晶碩現階段月產能6000萬片，因應需求成長，下半年持續擴產。晶碩大溪廠將在明年第四季投產，第一期產能規劃月產4600萬片，第二期規劃月產6000萬片，合計月產能1.06億片。

晶碩第3季營收15.13億元創新高，季增9.56%、年增50%，毛利率小增為52.95%，營業利益4.18億元，季增22%、年增81.2%。稅後淨利3.61億元，季增22%、年增78%，EPS 5.61元。前9月營收40.4億元，年成長57.5%，營業毛利21.18億元，營業利益10.26源億元，歸屬於母公司業主淨利8.81億元，已經賺贏去年全年，較去年同期大增一倍，每股盈餘12.59元。