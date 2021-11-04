全球商用置物設備廠益張(8342)特殊金屬材質應用產品大幅成長，前3季EPS為2.71元。目前客戶下單狀況仍旺，益張第4季產能持續滿載，其中應用特殊金屬材質產品系列銷售成績出色，由於特殊金屬材質應用產品，具有高單價及高附加價值特性，對於後續營運有加分的效果。

益張第3季合併營業收入淨額為4.24億元，較去年同期增加7.8%。合併毛利率17%，較去年同期19%下降2%，歸屬於母公司業主之淨利為3107萬元，單季基本每股稅後盈餘為0.93元。

益張前3季合併營業收入淨額為11.77億元，年增1.9%，合併毛利率18.2%，較去年同期20.4%下滑2.2%，歸屬於母公司業主之淨利為9097萬元，基本每股稅後盈餘為2.71元。

益張指出，雖受新台幣匯率升值以及原物料價格上揚的不利因素干擾，但透過與客戶間的適當漲價、產品規格簡化，以及供應鏈的適時備料，已經將毛利率下降影響控制在可接受範圍。評估目前匯率及原物料波動，已進入相對穩定狀況，毛利率水準可望止跌回穩。