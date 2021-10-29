滬指29日收報3547.34點，上漲0.82％，成交額人民幣（下同）5272億元。深成指收報14451.38點，漲1.45％，成交額6112億元。創業板指收報3350.66點，漲2.21％，成交額2440億元。科創50指數收報1396.20點，漲2.94％，成交額509億元。

新浪財經報導，A股大小指數29日集體反彈，創業板指強勢領漲，概念題材表現活躍。鋰電、太陽能類股午後走強，龍頭寧德時代漲超6％創新高，隆基股份逼近漲停。元宇宙、遊戲股全天強勢，乳業、啤酒、白酒等消費股繼續走強。半導體晶片股拉升。

滬深兩市成交連續第六個交易日破兆元，29日達1.13兆元。以每日額度餘額口徑計算，北向資金29日A股收盤淨流入逾97億元；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨買入逾47億元。主要行業ETF多數上漲，軍工ETF漲超3％，傳媒ETF漲近3％，軍工龍頭ETF漲近3％，晶片ETF漲超2％。

另外，29日大陸商品期貨收盤走勢分化，動力煤期貨主力合約跌停，跌幅10％，每噸報958.4元，創今年9月14日以來新低。焦煤跌逾10％，鄭煤跌逾8％，焦炭跌近8％，鐵礦跌逾5％；紅棗漲逾5％，鄭醇、錳矽、矽鐵漲逾4％。