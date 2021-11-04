美聯準會如市場預期保持利率不變，並啟動縮減購債方案，美股隔夜齊揚創新高。港股午後高走。

周四香港恆生指數收漲200.44點或0.80%，為25225.19點。國企股(H股)漲96.13點或1.09%，為8953.12點。

科技指數大漲1.6%。重量級藍籌股上漲，阿里漲2.4%，騰訊漲1.9%，美團漲2.9%。

汽車股大漲4.5%，為表現最好板塊。比亞迪大漲8%，該公司十月新能源汽車銷量年增249%，汽車銷量年增88%。

佳兆業大跌15.1%，報1.01港元，股價創該公司上市以來新低。該房地產商境外債券價格跌到低位，並且房地產銷售出現惡化跡象，十月份合約銷售金額年減30%。周四投資人並到深圳總部抗議，集團主席以視訊安撫投資人。

地產股跌0.9%。富力地產跌2.2%，報4.37港元。集團總裁周二以每股平均4.46港元買進266萬股，持股比例升至27.66%。

聯想跌2.4%，報8.3港元。聯想上季業績優於預期，獲利年增65%；收入增23%；中期派息8港仙。但CEO楊元慶稱，晶片短缺將持續到明年上半。