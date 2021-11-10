網民投票支持特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）出售10％的持股，引發特斯拉股價連續兩個交易日下挫，累計跌幅高達16％，創下一年多來最大兩日跌幅。

穆斯克上周末在推特詢問網民，他是否應出售10％的特斯拉股票，結果有將近六成的網民支持他賣股。受此影響，特斯拉股價8日下滑5％，9日再挫低12％，9日寫下一年多來最大單日摔幅紀錄。

儘管特斯拉近日股價重挫，但2021年迄今累計大漲逾47％，並較一年前翻揚逾一倍。

穆斯克是否會採納網民的建議仍值得觀察，但該公司多位現任與前任董事會成員，已在近期出脫持股。

包括特斯拉董事長登霍爾姆（Robyn Denholm）、穆斯克的胞弟金寶．穆斯克（Kimbal Musk）、埃倫普里斯（Ira Ehrenpreis）與葛拉席亞斯（Antonio Gracias），在特斯拉市值於跨越1兆美元大關後，自10月28日以來便出售價值數億美元的公司股票。

穆斯克出脫價值約170億美元的持股，能為他帶來大量流動性，支付潛在高額稅金。穆斯克買進特斯拉2280萬股的選擇權將於2022年8月13日到期，行使選擇權需要1.43億美元，並可能產生逾90億美元的稅金。

另一方面，由於特斯拉估值極高，且股票波動性大，讓許多主動型基金經理人敬而遠之。不過特斯拉股價自9月底來漲幅高達32％，許多基金操盤手因此錯失這波漲勢，讓旗下基金表現遜於大盤。

根據美國銀行（BoA）數據，10月僅有32％的大型股主動基金漲幅超越羅素1000指數，寫下4個月來最差表現。追蹤成長股的基金表現更令人失望，僅有9％打敗羅素1000成長指數，創下2002年7月以來最低紀錄。

特斯拉占標普500指數權重達2.5％，過去兩周標指將近四分之一漲幅由特斯拉貢獻。特斯拉在羅素1000成長指數的權重更高，超過4％。