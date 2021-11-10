大陸股市10日開盤下跌，上證指數失守3500點。

香港信報報導，上證指數10日開盤報3498點，跌8點，跌幅為0.23％。深成指開盤報14521點，跌50點，跌幅為0.34％。

滬深300指數開盤報4832點，跌13點，跌幅為0.29％，創業板指數開盤報3388點，跌21點，跌幅為0.64％。

各類股普遍走軟，煤炭、電力、鋼鐵、有色金屬股跌逾1％，化工、金融、房地產股偏軟，石油股逆市漲近1％。

恒指開盤跌25點 騰訊盤中漲近3％
滬指收漲0.24％ 收復3500點
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