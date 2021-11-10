A股開盤下跌 滬指失守3500點 10:592021/11/10 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市10日開盤下跌，上證指數失守3500點。 香港信報報導，上證指數10日開盤報3498點，跌8點，跌幅為0.23％。深成指開盤報14521點，跌50點，跌幅為0.34％。 滬深300指數開盤報4832點，跌13點，跌幅為0.29％，創業板指數開盤報3388點，跌21點，跌幅為0.64％。 各類股普遍走軟，煤炭、電力、鋼鐵、有色金屬股跌逾1％，化工、金融、房地產股偏軟，石油股逆市漲近1％。 恒指開盤跌25點 騰訊盤中漲近3％ 滬指收漲0.24％ 收復3500點 #開盤 #跌幅 #開盤下跌 #上證指數 #失守 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股波動 券商10月獲利大者恆大 04:102021/11/10 證券．權證 《期貨》11月台指期開盤跌1點 電子期開高 09:092021/11/10 財經 恒大風暴滾雪球 佳兆業求援 04:102021/11/10 財經要聞 野村投信：半導體 台股明年續揚動力 04:102021/11/10 產業特刊 疫苗剛需帶旺生醫前景 04:102021/11/10 投資理財 眼鏡股前三季EPS 精華奪冠 04:102021/11/10 證券．權證 AI新科技基金 成長潛力足 04:102021/11/10 產業特刊 A股三大指數開高走低 滬指午盤微跌0.02％ 12:422021/11/09 財經 台股平盤狹幅震盪 航運吸納人氣 09:442021/11/10 財經 《國際金融》保險股設路障 歐股止步連8漲 10:002021/11/10 財經 高價股擂戰鼓 聯發科氣盛 閃見千元 04:102021/11/10 財經要聞 財經熱門新聞 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 跟風台積電搶買高雄房？他曝真實現況：來不及了 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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