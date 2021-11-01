10月31日晚間8時，大陸電商平台京東「雙11」重頭戲提前4小時啟動，隨即引爆廣大消費者的熱情。自10月31日晚間8時開始的四個小時內，京東累計銷售商品超過1.9億件。而截至10月31日晚間10時的兩個小時內，大陸逾百萬消費者已經收到京東「雙11」包裹。

截至11月1日上午11時4分，港股上市的京東集團股價跌1.61％，報305.4港元。

上游新聞報導，公開數據顯示，開場僅20分鐘，京東直播帶貨即超過2020年11月1日全天。而京東家電整體1小時成交額超過2020年11月1日全天，京東電器超級體驗店重慶店、合肥店、西安京東MALL開售10分鐘成交額逾人民幣1000萬元，其中重慶店成交額年增710％。

證券日報報導，10月31日晚間8時剛過，家住甘肅省蘭州市凱地華麗世家社區的吳先生收到京東快遞員送來的一箱蔬菜與牛羊肉。因為身處封閉管理社區，吳先生沒想到這是2021年京東「雙11」送達的第一單。