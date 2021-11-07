屏東興海漁港擴建改善工程7日舉行動工典禮，此次工程預定2024年8月底完工，除可再增加44個魚筏停泊船位及有效強化港區避風功能外，並提升停泊漁船停泊安全，有利滿州及恆春地區漁業發展。

為強化興海漁港港區停泊安全，屏縣7日舉辦擴建工程動土。(屏縣府提供)

屏東縣長潘孟安特別感謝中央經費支持及重視屏東的漁業建設，也積極敦促相關單位盼能盡早完成，期待改善工程完工後提供漁民作業兼具休憩安全的優質環境。

潘孟安表示，興海港位於東海岸，常有屏東西部海岸及台東地區的漁船停靠補給或躲避風浪，但興海港的堤防及停泊區不足以保護泊船安全，颱風來襲前須遠赴船程2個多小時的恆春後壁湖漁港，十分不便，也很危險。

為了保障漁民生命財產，打造安全避風漁港，縣府團隊經過環境影響評估、解除保安林地及水下文化資產調查等程序，終於讓工程能順利開工，達成當地漁民的願望。

潘孟安指出，興海漁港漁筏泊區擴建工程完成後，將有足夠水域與碼頭容納興海漁港暫泊漁船筏，解決漁民困擾，加上港埠資源集中化，可發揮漁港最大功能，有利周邊地區漁業持續發展。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，興海漁港港口朝東，北外防波堤遮蔽不足，泊區及航道極易受東北季風、颱風風浪影響，漁港擴建工程完成後，最大容納船數可從目前原本可停船數約56艘增加到100艘，颱風期間可停靠62艘，同時調整行道入口，興建相關設施等，增加漁船進出港安全性，預計開發面積約10.80公頃。

此次漁港擴建改善工程總預算為新台幣3億6000萬元，其中農委會漁業署補助3億2400萬元、縣府配合自籌3600萬元，預定2024年8月底完工，完工興建北碼頭、南碼頭、東碼頭及港區碼頭總長共510公尺，將可有效增加漁港避風功能，保障漁民停泊安全。