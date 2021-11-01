受到進口車缺車衝擊，10月國內車市表現不如預期，意外下挫11％。根據監理所資料，10月國內新車領牌總數為3.53萬輛，遠低於業者原先預估的4萬輛，年減11.3％、月減14.2％。

業者分析，10月車市表現不如預期，與進口車缺車有很大關聯。進口車10月領牌1.43萬輛、年減14.9％，減幅大幅整體市場，加上去年同期因民眾憂心汰舊換新補助5萬元即將落日，提前購車墊高基期，導致今年10月車市相對衰退。

業者表示，全球疫情打亂國外車廠生產秩序，加上車用晶片短缺，東南亞防疫封城導致汽車零組件供應斷鏈，海運物流亂象更助長進口車缺車的問題。

10月各主要車商新車領牌成績依序為：和泰汽車1.18萬輛、中華汽車3674輛、福特六和汽車2723輛、台灣本田汽車2537輛、裕隆日產汽車2438輛、台灣賓士汽車1891輛、汎德寶馬汽車1621輛、三陽工業（現代汽車）1176輛。