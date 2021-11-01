大陸持續加強房屋供給，大陸住房和城鄉建設部1日表示，全國40個正在建設保障性租賃住房的城市，目前已開工保障性租賃住房70多萬套，占全年計畫的近8成。同時未來各城市之間還將因城施策，例如像上海、廣州、深圳3大城，就計畫在「十四五」時期新增的保障性租賃住房占新增住房供應總量約45％。

據央視新聞報導，大陸住建部表示，今年全國40個正在建設保障性租賃住房的城市，計畫新籌集保障性租賃住房93.6萬套。目前1到9月已開工72萬套，占全年計畫76.9％，完成投資775億元（人民幣，下同）。其中南京、無錫、寧波、佛山、長春、南寧等6個城市已完成年度計畫。

大陸住建部表示，自今年6月《國務院辦公廳關於加快發展保障性租賃住房的意見》印發後，各地均明確保障性租賃住房主要面向無房新市民、青年人，不設收入線門檻，以70平方公尺以下的小戶型為主，租金低於同地段同品質市場租賃住房租金。

此外，人口淨流入的大城市在深度調查基礎上，將從實際出發，因城施策，採取新建、改建、改造、租賃補貼，並將政府閒置住房作為保障性租賃住房等多種方式，切實增加供給。例如上海、廣州、深圳就計畫「十四五」期間新增保障性租賃住房分別為47萬套（間）、60萬套（間）、40萬套（間），占新增住房供應總量約45％。