國票金和樂天銀行指出，以國票金控法人代表身份出任樂天國際銀行董事長簡明仁已在30日在家人陪伴下安詳辭世，對此國票金和樂天國際銀行全體同仁同感悲慟哀傷，已成立治喪小組全力協助家屬處理相關事宜，並自11月4日（星期四）起至11月6日（星期六）每日上午10時至12時，下午2時至4時，在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。

國票金及樂天銀行指出，簡明仁曾擔任第一金控公司總經理，金融資歷逾四十年，自第一金控公司退休後進入本集團服務，擔任國際票券金融公司董事，推動公司業務的創新與發展，實功不可沒。

曾與簡明仁交流對於推動純網銀理念的金融圈人士指出，簡明仁積極朝普惠金融的方向來推展樂天的純網銀業務，尤其考慮到朝偏鄉地區發展，讓偏鄉的金融服務更強，但可惜因病離世，他對樂天的認真投入讓金融圈友人印象非常深刻；在籌備樂天銀行期間，簡明仁亦曾向友人表示，原本已經從金融圈退休了，如今投入樂天的籌備，他非常珍惜此次重回金融圈，也因而更全力以赴。

對此國票金亦特別強調，為響應政府金融科技政策，國票金與日本樂天銀行共同合資申設純網路銀行，有幸獲得簡明仁首肯，承擔此一艱鉅的任務及挑戰，簡明仁自籌設階段即親力親為，居間折衝協調，以其豐富金融實務經驗，擘劃嶄新金融服務，成功催生台灣第一家純網路銀行，並以國票金融控股法人代表，出任樂天國際銀行董事長，其貢獻卓著，典範足式，永誌不忘。

國票金與樂天均表示，樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡明仁遺志，持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。