「金門369旅遊振興專案」活動期間自2021年11／1起至2022年4／30止，每位來金遊客均可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精。（金門縣府觀光處提供）

「金門369旅遊振興專案」活動期間自2021年11／1起至2022年4／30止，每位來金遊客均可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精。（金門縣府觀光處提供）

「人潮帶來錢潮」金門縣府與地區業者共創商機，希望帶動觀光產業迅速復甦。（金門縣府觀光處提供）

金門搶攻國旅熱潮，「369專案」獲得熱烈回響，首周兌領旅遊振興券的遊客逾5000人，各地景點人流均見回升，為秋冬觀光季拉出強強滾好氣勢。

「金門369旅遊振興專案」活動期間自2021年11／1起至2022年4／30止，每位來金遊客均可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精，總共有6萬6000份，還有機會抽中純度99.9％以金門觀光大使水獺「阿特」結合奧運金牌選手「麟洋配」為設計圖案的純金金牌，共40面，每面10公克。

縣府觀光處長丁健剛指出，自首發日(11／1)起，每日兌領旅遊振興券遊客人數呈現大幅成長，11月1日為330人(含團體與自由行旅客)、2日497人、3日639人、4日773人，而到5日更首度突破千人大關達1224人，6日再創單日領券高峰，攀升到1349人。「人潮帶來錢潮」縣府與地區業者共創商機，希望帶動觀光產業迅速復甦。

該處分析遊客屬性，包含家族、情侶出遊和朋友相約旅遊、團體旅遊，且來金遊客占實際領券比例的9成。遊客拿到振興券開心表示，要好好選購伴手禮、吃美食。地區業者也反映感受遊客人數明顯增加，不論是中央5倍券、國旅券及旅遊振興券都有遊客拿出來用。

觀光處表示，自由行旅客在總兵署領取旅遊振興券；團客部分，20人以下也在總兵署領取，時間為每天早上8點30分至下午5點30分。遊客可透過掃描領券櫃台上的QR CODE，連結至行動旅服PWA系統，獲得目前最夯活動2021金門老兵召集令及369振興券等訊息，一手掌握滴水不漏。詳情可上〈金門觀光旅遊網〉、〈2021金門369來金旅遊送旅遊振興券、抽金牌活動官網〉查詢。