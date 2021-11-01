日本新首相岸田文雄所率領的執政黨，在眾議院改選後還是保有多數席次，政治不確定性消弭後，1日日股大漲並測試1個月新高點。日經指數收29647.08點，漲754.39點或2.61%，漲幅創超過4個月最大。東證收2044.72點，漲43.54點或2.18%，也來到1個月最高。

岸田的保守派自民黨在這次大選中，可謂大獲全勝，預計岸田文雄將祭出另項景氣刺激計畫，以幫助那些受疫情影響而重傷的日企。

大和證券認為，自民黨還可保有眾院多數席次給日股注入一劑強心針，市場對岸田政府的穩定性與信心程度大增。

原本以為岸田會跟前任菅義偉一樣，會變成另一位短命首相。不過，岸田在鞏固政治地位後，市場擔心將會提高資本利得稅的開徵。

花旗證券認為，日本選舉結果將對日股形成利多，同時，也有助於日圓匯價表現。

岸田日前曾表示，2021年底前將為刺激景氣再編列額外預算，幫助受新冠疫情所苦的民眾，像是失業者與付不出學費的學生等等。

摩根大通指出，日本選舉結果在短期內對日股有利，但長期來說，還是需要進一步觀察政治情勢。

美元兌日元匯價升值0.1%至114.15，接近美元在10月所創的4年高點114.695。同時，日本10年期公債殖利率跌0.5個基本點至0.09%。