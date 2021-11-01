高端疫苗打氣不如預期，可望引進無痛貼片設計，提升疫苗產品吸引力；高端疫苗今宣布，與美國Vaxess Technologies合作，由Vaxess提供新型MIMIX™微針智能緩釋貼片系統，搭配高端生產的新冠（COVID-19）疫苗抗原，開發全新的新冠肺炎貼片疫苗。

高端表示，這項合作案是由Vaxess開發無痛貼片，與高端抗原疫苗結合，民眾以貼片的方式取代疫苗注射；MIMIX™平台具微針智能緩釋貼片的獨特優勢，可提供容易儲存、使用的新世代新冠疫苗；這項合作開發案已在動物模型上呈現良好的安全性及免疫生成性，Vaxess目標最快將於2022年進行人體臨床試驗。

Vaxess首席執行官Michael Schrader表示，在麻州建立的先導GMP工廠上周正式啟用，可生產候選藥品的MIMIX™貼片試驗用藥，包含新冠肺炎疫苗貼片。目標在未來1年內開始進行第一期人體臨床試驗。

高端疫苗總經理陳燦堅表示，期待盡快與Vaxess成功開發兼具新穎的新冠疫苗接種技術，讓民眾可以更方便地完成疫苗接種 。

MIMIX™貼片幾乎無痛，類似繃帶設計，且在配戴幾分鐘後即可移除，而停留在皮膚上的微針則可持續將藥物釋出，在往後數日至數周內持續傳輸藥物至人體免疫系統。