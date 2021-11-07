斥資70億的高雄流行音樂中心（簡稱：高流）日前盛大開幕，高雄政府積極宣傳，邀請搖滾天王伍佰代言拍廣告片，卻被網友抓包背景是用綠幕KEY的，引起批評聲。對此，高流今（7日）在臉書澄清了。

高流執行長李欣芸表示，這次的形象片由本中心及導演團隊完成腳本發想，共同確定拍攝主題和方式，「其中引起討論的伍佰綠幕影片，非常感謝藝人方尊重本中心的創意。該廣告的創意完全與伍佰老師無關，導演與高流的初始腳本設定就是用綠幕拍攝，並無存在伍佰老師不願意至高雄拍片之事實。」

李欣芸更透露，伍佰是以公益廣告的模式拍攝，沒有收取任何酬勞，甚至自備造型和服裝，花了一整天的時間盡心拍廣告，用行動支持流行音樂產業，讓高流非常感謝伍佰的友情相助；至於因廣告片造成的輿論聲浪，高流會虛心接受各種建議和指教。

許多網友得知高流的拍攝想法後，紛紛留言表示：「創意影片本來就不是只能用實際到場拍攝的方式去呈現的」、「超喜歡伍佰的影片！很好笑」、「拍得沒什麼不好」、「高流加油！很有趣的形象片」、「我覺得超好笑又有創意欸，但有些人怎麼好像自己看不懂就在那邊亂批評」、「批評指教都是前進的動力」。