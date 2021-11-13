中央流行疫情指揮中心昨宣布，若有出國需求、又只打過高端的人，可持相關證明混打進口疫苗。指揮官陳時中今進一步表示，開放原因是考量台灣學生赴美權益。網友酸爆，當初質疑美國不承認高端時，「世界不是只有美國」這句話，好像也是陳時中講的。

陳時中今受訪時證實，因美國許多學校將於今年底、明年初陸續恢復實體上課，而台灣有不少留學生先前都打高端，考量他們入境需求，不得已開放混打，「這是在專家研判下進行的變通」；指揮中心發言人莊人祥也說，安全上不會有問題。

結果陳時中的話引起網友不滿，一面倒砲轟「話都你在講」。網友指出，當初高端拿到台灣EUA（緊急使用授權）時，各界擔心美國不承認，恐不開放打高端的人入境，陳時中一度以「世界不是只有美國」來回應，那現在幹嘛擔心留學生？

「指揮官死不認錯，一句道歉很難嗎」、「整個疫苗政策變來變去」、「聽政府的話打高端，現在出不去還得補打」、「那我當初等AZ不就好了」、「喊打高端的側翼，這時候怎麼全部龜了」、「真的把大家當傻瓜欸」。