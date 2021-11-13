原PO秀出自己小黃卡，表示即將轉職新四劑服英戰士，他也大嘆到底是自己蠢還是政府有問題。(圖／PTT)

國產高端疫苗未獲國際認證，導致70多萬接種者無法出國，指揮中心為此打開後門，開放有需求者可混打另外三廠疫苗，遭不少民眾罵翻，更酸「四劑帝國」、「新四劑服英戰士」，對此就有四劑戰士貼出小黃卡證明「轉職」，大嘆到底是自己傻還是政府有問題。

一名已經接種完兩劑高端的網友，在PTT PO文「(準)新四劑服英戰士報到」，並秀出小黃卡，表示自己已經做好準備轉職。他抱怨自己支持台灣生技，所以打了高端，結果被當北七，之後去打BNT，結果一下被擋，一下又開放，到底是自己傻，還是政府有問題？

由於原PO所貼的小黃卡上面，接種高端日期為今年2月、3月，網友驚呼「挖靠2/23，是第一批白老鼠嗎」，紛紛揶揄：「還真的有四劑戰士XD」、「當服英戰士有什麼感想？比別人多一倍」、「花公費比別人多打兩劑簡直賺到，還不謝恩」、「不離不棄，被當北七」、「你會唱殘劑天使嗎」、「四劑都打高端我再給推」、「高端仔跑去打復必泰？你中共同路人嗎」、「疫苗打四劑、台灣更有力」、「賺到8天防疫假，不要太不滿」、「竟然改打復必泰？中共同路人快回對岸」、「打了復必泰台灣價值瞬間歸零」。

但也有人提出不同意見：「沒必要怪原PO，要不是5月也不知道中央這麼無恥」、「敢承認貼出小黃卡給推，一堆綠粉嘴巴喊挺高端，自己偷偷去打別牌疫苗」、「原來不是小黃卡蓋到底，而是發新的？」、「原PO不要灰心，大家只是忌妒你可以打那麼多疫苗」。