衛福部長陳時中一段46秒沒戴口罩，喝酒高歌影片瘋傳網路，引發爭議，陳時中本人澄清是在去年6月解封時，下鄉宣傳防疫新生活後受邀前往，對此資深媒體人朱凱翔爆料陳時中一行人用餐地點是位於北市內湖的高檔餐廳，光入場費就要2.5萬。

朱凱翔在臉書《不演了新聞台》爆料，指出影片中陳時中等人用餐的地方是位於台北內湖的「Meat Store」，直呼「老司機懂玩」。

根據《東森新聞》報導，「Meat Store」為高級肉品店，店內都是義大利、美國進口的豪華牛、羊肉，而當天陳時中等人餐桌上的有法式羊小排、戰斧牛排與冷盤切肉，其中法式羊小排870元，戰斧牛排則是2900元。

由於「Meat Store」一樓為一般用餐區，因此陳時中等人歡唱地點應為2樓包廂，據悉，該包廂可容納將近20人，低消2.5萬起跳，平均下來1人約在2500到3000元左右。而由於桌上有數盤戰斧牛排、冷切肉盤、羊小排，還有數十瓶紅酒，因此實際消費金額應該遠超低蕭。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！