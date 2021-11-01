泰國從11月1日開始，允許包括歐美與中國等逾六十個國家，已完成接種新冠疫苗的外國旅客，在入境後不需要被隔離。

外界預期有數以百計已完成接種疫苗的外國人在1日抵達曼谷，是泰國十八個月來首批入境後不用被隔離的外國旅客。

泰國政府為了藉觀光業振興經濟，在北半球進入冬季之際，放寬外國旅客入境渡假。