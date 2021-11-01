完成接種新冠疫苗逾60國旅客 泰國允許入境後不用隔離 19:532021/11/01 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國從11月1日開始，允許包括歐美與中國等逾六十個國家，已完成接種新冠疫苗的外國旅客，在入境後不需要被隔離。 外界預期有數以百計已完成接種疫苗的外國人在1日抵達曼谷，是泰國十八個月來首批入境後不用被隔離的外國旅客。 泰國政府為了藉觀光業振興經濟，在北半球進入冬季之際，放寬外國旅客入境渡假。 春節台商檢疫縮短 後4天可返家檢疫 移工重啟入境 將採「積分制」來決定優先順序 #入境 #泰國 #外國旅客 #接種 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫鎖國18個月 泰國觀光業重啟遊客湧現 16:542021/11/01 國際 中市府規畫托嬰中心等教職照護人員 周五、六接種疫苗 15:372021/11/01 生活 重啟移工來台有望 勞動部規劃「評分制」分批入境 11:512021/11/01 財經 手刀快搶 中市第12期2階放寛這資格可預約莫德納二劑 17:072021/11/01 生活 邊境不開「慘」業 旅遊業盼政府談泡泡、製造業憂缺工 13:332021/11/01 生活 高端宣布與Vaxess合作 開發新冠病毒貼片疫苗 16:532021/11/01 財經 今起赴泰國免隔離 打高端未在列 04:102021/11/01 生活新聞 《國際社會》與新冠病毒共存 東南亞開門接客 08:182021/11/01 財經 高雄會展產業 Q4可望谷底回升 04:102021/11/01 產業．科技 《國際政治》白宮新聞發言人薩琪確診 上周二曾見拜登 08:522021/11/01 財經 憂「10＋4」再成破口 醫：2成居檢期發病恐傳給家人 18:012021/11/01 生活 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 「斷鏈」危機拖垮全球經濟 美官員1句揭殘酷實情 - 財經 美工程師點台積電3大缺點長文引熱議 公司晚間回應了 - 財經 - 中央社 愛之味創辦人、耐斯集團總裁陳哲芳病逝 享壽81歲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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