青少年接種BNT疫苗後，是否引發心肌炎引起部分人疑慮，復健科醫師侯鐘堡表示，他日前騎車挑戰武嶺時，一名好友在騎車前就覺得心臟不適、心跳比平常快很多，後來才知道原來他三天前才接種BNT疫苗，竟強忍著不舒服做劇烈運動，真的是玩命行為！強調打完疫苗後一定要注意兩大症狀，目前心肌炎只有支持性療法，因此預防勝於治療。

侯鐘堡在粉專《堡醫師的痠痛堡健室》指出，正常人每分鐘心跳是50到60下，但這名好友但當天在騎車前就覺得心臟不舒服，心跳比平常快很多，休息時心跳就110，開始騎車後心跳更飆到160到170，結果他竟然忍著不舒服一直騎到大禹嶺才棄賽。

侯鐘堡說，看到他棄賽時超訝異，因為平常被這名好友電得「不要不要的」，認為他是最不可能棄賽的人，一問之下才得知，他星期四打疫苗，星期日早上就來做劇烈運動，忍不住驚呼「真的是玩命行為」，而且他在平地騎的時候就已經有不舒服感了，竟然還硬撐了好大一段路，感嘆地說「還好他有棄賽的勇氣，不然我們就要失去一個騎車的好朋友了」。

侯鐘堡說提醒，打BNT很容易有心臟不適，很有可能是心肌炎，若覺得打完疫苗後有心跳加速、胸口悶等2大症狀，一定要多休息，至少休息兩周是比較安全的，並且要多喝水、睡眠充足，千萬不要一時衝動就跑去運動，一旦有劇烈不適感，一定要到急診做心肌酵素等相關檢查。