國內超過77萬人接種高端疫苗第1劑，中央流行疫情指揮中心宣布，若這些民眾有出國需求，可持證明文件加打AZ等進口疫苗兩劑，消息一出民眾譁然，直呼「裝肖欸」！醫師指出，就安全性來說，只要間隔28天，基本上沒什麼問題，「就當前面沒打過」。

指揮中心的「滾動式接種」讓民眾完全猜不透，新制宣布後，儘管指揮官陳時中強調開放對象是「有出國需求者」，但已打過高端1或2劑的人，心中不免納悶「所以我白打了嗎」。

網友更是一片撻伐，認為指揮中心應為疫苗亂象負起責任，「一開始就別把高端講這麼神」、「遲早要打進口的，為什麼不一開始就打」、「認真問，這跟重打差在哪」、「買高端到底要幹嘛」；也有網友對可能打到4劑疫苗感到疑慮。

媒體報導，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬表示，新冠疫苗的設計間隔為28天，高端後再打AZ、BNT、莫德納，基本上不會有太大問題。只是後續研究發現，某些品牌的間隔時間拉長，效果更好。

黃高彬補充，高端是次單位蛋白疫苗，與其他國際品牌的機轉不同，若民眾有安全上疑慮，「其實可忽略高端，等於沒打過，重來一次就好」。