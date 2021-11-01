親民黨台中市議員段緯宇質詢時，走到官員席兩度比出做法招式，強調他死之前一定要做好，否則要把吳世瑋抓交替。（盧金足攝）

台中市議員段緯宇為地方爭取建設，這次爭取是他自己也會用到的「納骨塔」，見民政局長答詢「霧峰第三公墓會規畫」不滿意，氣得掛起「大里霧峰人死無葬身之地」看板，走到官員席要民政局長揹起來，還兩度比手畫腳使出做法招式，強調他死之前一定要做好，否則要把吳世瑋抓交替，揚言屆時無納骨塔好放，就將他的骨灰罈要放在局長辦公室，引起議事堂哄堂大笑。

親民黨議員段緯宇今日下午在民政業務質詢時揹著「死無葬身之地」看板，先在議員席質詢，再走到官員備詢台，要求民政局長吳世瑋掛在防疫隔板上，一旁的副市長黃國榮說，不要掛起來，議員建議都會納入考慮。

「局長請幫我背一下，表示你的誠意，我揹十多年，大里、霧峰人真的死無葬身之地！」段緯宇表示，他們當地至今無納骨塔，市府也不規畫，還兩度比出法念咒語架勢，強調「如果我死之前還未設置好，一定要把吳世瑋抓來交替」。

吳世瑋答詢說「霧峰第三公墓會規畫」，但段緯宇回嗆「講鬼話」，包括仁化、瑞城、霧峰等土地，目前整治完成變更為墓地，再不提出納骨塔計畫，再使出作法樣子發出「他死之前吳世瑋還未做，就斬斷你的腳跟！」狠話。

段緯宇指出，土地問題已解決，吳世偉應該把看板帶回去掛在辦公室裡，時時記住地方需求，還揚言，他如果去民政局長辦公室沒看到，就表示吳世瑋不把大里、霧峰建設納骨塔放在心上，激動的表示「我就撞破你的門！」

吳世瑋向段緯宇掛保證，霧峰第三公墓會規畫一定做，段緯宇要市府不要說鬼話，要說真話，要記住對大里、霧峰民眾的承諾，不要讓他們死無葬身之地。