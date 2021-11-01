雖說錢不是萬能的，但是沒有錢卻萬萬不能，要想發大財，若只靠偏財運是不夠的，說穿了還是要靠個人的專業能力，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，不僅腦袋聰明也相當勤奮，賺錢能力一流，是天生的撈金高手。

生肖雞：

生肖屬雞的人天生就有經商的腦袋，不僅眼光獨到，做事情更是精明能幹，只要嗅到一絲商機就會牢牢的掌握住，尤其是到了38歲後，貴人運大旺，賺錢機會爭相找上門，實現富貴人生更是指日可待。

生肖虎：

生肖屬虎的人是天生的「守財奴」，對金錢十分看重，一心只想要發財致富，因此成年後多半選擇創業或經商，尤其是30歲以後，在貴人的撐腰之下，事業運一路看漲，撈金聚財的能力非同小可。

生肖豬：

生肖屬豬的人天生物質欲望強烈，所以對錢財特別敏感，一心渴望發財，過著富裕的人生。好在35歲時，受到吉星關照，事業上有貴人相助、指點迷津，只要抓準機會就能獲得生財的門路，賺錢的速度有如洪水一般驚人。