電商雙11大戰全面開打，Yaho奇摩盤點暖慶期間平台熱銷排行榜Top5，第1名破天荒由「抗通膨」的「金條」奪冠，銷量較平日爆增9倍，這是「黃金」類產品首次擠進Top5排行榜的紀錄。

Yahoo奇摩電子商務行銷部資深總監賴美均分析，金價近期上漲，消費者抗漲心態，視金條為抗通膨金融工具之一，加上網購可分期零利率，推升暖慶時的交易量。

富邦媒雙11暖身慶開跑首日即創下佳績，momo購物網首日凌晨0點至1點，短短一小時站上湧入較日均成長2倍的人流、創造4.5倍的訂單數，催出日均業績9倍成長的銷售佳績，活動開跑第一時間消費者鎖定搶買年度話題新手機，iPhone 13全系列於活動開跑10分鐘火速完售，Google Pixel 6熱門機型亦於5分鐘內售罄。

PChome表示，暖慶自10月25日開跑以來，業績、平台流量成績告捷，先開出第一波紅盤，接下來強檔娛樂直播、推出超殺價格、獨家優惠組等，要迎接第4季報復性消費。

東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」活動已正式登場，首推「全民瘋組團」活動，組隊成團最高可享11％回饋，幸運獎每人可獲得價值1萬1111元的禮物卡，並推出「小額奪寶掌握仙機，拚iPhone13」，凡於東森購物全通路消費任一件商品，即可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB ，預計將有11名幸運得主。

電商雙11活動開跑，每年雙11消費者最關心就是出貨速度的問題，momo今年在物流配送著力甚深，東森購物網的物流有3個主倉、1個衛星倉、2個委外倉，預估今年雙11物流作業量可能增加3倍，為紓解倉儲壓力提早啟用萬坪楊梅一倉因應，以滿足旺季之需求。