《櫃買市場》諾貝兒申請上興櫃 11:422021/11/02 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 諾貝兒(6844)送件申請上興櫃。 諾貝兒成立於86年10月，主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品及醫療器材連鎖通路，董事長為張振興，總經理為許王伸，目前股本為3億元，110年上半年營收為18.97億元，稅後盈餘為1.27億元，每股盈餘為4.26元。 幸福10號駛進小草書屋 ABF問鼎千金 外資喊南電新天價 #貝兒 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》印度美妝電商新創超夯 IPO超額認購近82倍 10:342021/11/02 財經 岸田絕對安定時代 日股狂飆 04:102021/11/02 全球財經 美西開收滯留費 恐推升運價 04:102021/11/02 產業特刊 《櫃買市場》臺慶科開放信用交易 07:442021/11/02 財經 農產加值 興大攜手農改場設打樣聯盟 04:102021/11/02 地方新聞 買氣噴發 Gogoro掛牌衝今年新高 04:102021/11/02 財經焦點 望隼兩岸擴產 月產能三千萬片 04:102021/11/02 證券．權證 衝刺新應用 連展2022營運可期 04:102021/11/02 證券．權證 虛擬貨幣誰來管？財經部會有得喬 04:102021/11/02 財經要聞 編‧輯‧室‧報‧告－軋空手行情啟動 台股也通膨了嗎？！ 04:102021/11/02 專題周報 興立翔無油空壓機 強攻醫療 04:102021/11/02 投資理財 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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