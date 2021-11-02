諾貝兒(6844)送件申請上興櫃。

諾貝兒成立於86年10月，主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品及醫療器材連鎖通路，董事長為張振興，總經理為許王伸，目前股本為3億元，110年上半年營收為18.97億元，稅後盈餘為1.27億元，每股盈餘為4.26元。

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