旗下擁有TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排等品牌的開展餐飲集團，在疫情受控狀況下持續看好台灣餐飲市場，預計明年維持穩健展店步調，並開出自創的西式餐飲新品牌。同時，集團持續調整投資架構、規畫進一步增資，以進入資本市場、上市櫃掛牌為中期發展目標。

開展餐飲集團年來在台灣、中國大陸及香港市場深耕經營西式休閒餐飲品牌，目前代理的TGI FRIDAYS全台15家店，Texas Roadhouse德州鮮切牛排台灣4家、上海1家店，自創的Dan Ryan's Chicago Grill及Amarion's New York Italian在香港則分別有3家及2家店。

開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示，去年集團總營收約近18億元，其中台灣達13億元，主因相較於香港及中國大陸受影響較大，台灣去年受疫情影響較輕微、期間僅2個月，下半年在三倍券振興帶動內需暢旺下成功填補缺口。

然而，台灣今年營運受疫情三級警戒衝擊長達4個半月，且期間餐飲禁止內用衝擊甚鉅，邱泰翰坦言要用一季填補缺口實屬不易。所幸香港及中國大陸維持穩健復甦，使集團迄今整體營收僅衰退約5％，營運體質仍健全，預期全年營收衰退幅度可望進一步收斂。

展望後市，開展餐飲集團聚焦強化客戶體驗、強化西式餐飲多元性，以及發揮多品牌經濟規模優勢、開發新商業模式2大經營策略，在創新但不失原味前提下注入更多新元素，並透過贊助富邦籃球隊等異業結盟拓展新客群，同時強化會員管理系統，優化消費者互動介面。

其次，開展餐飲集團規畫透過持續展店、新代理品牌、拓展業務範圍、開發線上商品、強化外帶外送服務、開發自有新品牌等方式，力圖開發新商業模式、並進一步發揮多品牌經濟規模優勢。

邱泰翰指出，明年1～2月將在香港灣仔開出1家Dan Ryan’s，並在台灣竹北開出1家德州鮮切牛排、以及新創的西式餐飲品牌，主要考量當地消費力強，且美式餐飲不多、經營上具競爭力。此外，明年預計將開出1～2家TGI FRIDAYS，其中1家預計會在高雄。

邱泰翰認為，TGI FRIDAYS目前在高雄僅1家店，未來在中南部市場仍具發展空間，集團在兩岸三地將秉持穩健拓展目標，仍以台灣為主力。集團亦持續進行投資架構調整，並規畫進一步增資，邱泰翰透露，將以進入資本市場、上市櫃掛牌為中期發展目標。