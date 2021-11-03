櫃檯買賣中心公告聯光通公司(4903)上櫃有價證券原列為變更交易方法之原因業已消滅，自110年11月4日起，其上櫃有價證券恢復為普通交割買賣。

櫃買中心表示，聯光通公司前因重大訊息說明記者會未能具體說明重大現金支出之必要性、交易程序之合理性，暨如何有效控管與保全公司營運資金等疑義，且相關內控制度之設計及執行有重大缺失，於109年3月31日經櫃買中心公告變更該公司上櫃有價證券交易方法，今因聯光通公司已於109年第1季至110年第2季各季財務報告附註中說明相關重大現金支出交易之內容、各項交易處理進度、公司採行措施及對財務報告影響情形；另經檢視該公司檢附獨立性會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之專案審查報告及意見，前開內部控制制度缺失事項已改善，原變更交易方法之處置事由業已消滅，且無其他應變更交易之情事，爰公告自110年11月4日起，恢復聯光通公司上櫃有價證券為普通交割買賣。