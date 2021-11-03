100多個國家響應美國與歐洲聯盟（EU）發起的倡議，將在2030年前把強大溫室氣體甲烷的排放量減少到比2020年水準低30%，以解決導致氣候變遷的主要問題之一。

甲烷是僅次於二氧化碳的第2大溫室氣體，但吸收熱能的能力比二氧化碳高，在大氣中分解的速度也更快，代表著降低甲烷排放可對控制全球暖化產生快速影響。

路透社報導，美國總統拜登表示，「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge）最初於9月宣布後，今天在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）啟動，目前簽署國家的甲烷排放占全球排放量近一半，這些國家的國內生產毛額（GDP）占全球的70%。

拜登在COP26峰會說：「今天，我們承諾在2030年底前共同將甲烷排放量減少30%。我想我們可能會超過這個目標。」

拜登說：「這將促進我們的經濟發展，替公司節省支出，減少甲烷外洩，捕捉甲烷轉換為新的收入來源，並為我們勞工創造薪資優渥的工會工作。」

新簽署國包括全球最大的甲烷排放國之一巴西。全球甲烷承諾現在包含全球10大甲烷排放國的其中6國，分別為美國、巴西、印尼、奈及利亞、巴基斯坦與墨西哥。

中國、俄羅斯、印度與伊朗也名列10大甲烷排放國，但它們尚未簽署加入。路透社曾率先披露，這幾國都涵蓋在加入全球甲烷承諾的目標清單之中。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「甲烷是我們可以最快削減的氣體之一。減少甲烷可以立即減緩氣候變遷。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101103