美重申確保防衛能力 外交部：對台承諾堅如磐石 13:432021/11/09 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日接受CNN專訪表示，台灣現況符合區域安全、穩定的利益，美國反對任何片面改變現況的行為，並重申美國恪守台灣關係法，包括確保台灣維持自我防衛能力。 外交部發言人歐江安表示，感謝蘇利文顧問重申美國對台灣的一貫承諾。面對中國近來對台灣的軍事恫嚇威脅，美國政府已多次重申對台灣的安全承諾堅如磐石。我國政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。 防疫旅館搶光 蘇貞昌承諾：研議放寬2年除籍限制 白宮安全顧問蘇利文：維持現狀符合美中台利益 #重申 #堅如磐石 #蘇利文 #美國 #承諾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電發動攻勢 台股早盤大漲逾百點 09:222021/11/09 財經 基金對陸曝險 金管會清查 04:102021/11/09 金融．稅務 解封效益顯現 街口投信：股市、油市樂觀 11:002021/11/09 財經 白宮國家安全顧問 蘇利文：美無意改變中國 04:102021/11/09 財經要聞 桃園藍營人數優勢 大砍世客博逾2億預算 04:102021/11/09 地方新聞 核協議若恢復 伊朗：美國應保證不再退出 05:302021/11/09 國際 美商務部：台積電等晶片商自願交出關鍵資料 03:252021/11/09 國際 商品期貨趨勢專欄－正負面拉鋸 黃金期區間操作 04:102021/11/09 證券．權證 遭陸列「台獨頑固份子」對他影響最大 吳子嘉：選舉資金恐被斷光 12:482021/11/09 政治 相對弱勢 台幣10月REER跌破100 04:102021/11/09 財經要聞 《國際金融》大宗商品好價格 歐股創高 10:002021/11/09 財經 財經熱門新聞 台積電怕了這件事？員工公務手機可用LINE了 - 財經 550萬買房附車位賺翻？她車開進去崩潰 網嘆：買了就慘套 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 數位綁定5倍券加碼好康 抽出23幸運兒 最大獎gogoro - 財經 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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