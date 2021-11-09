美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日接受CNN專訪表示，台灣現況符合區域安全、穩定的利益，美國反對任何片面改變現況的行為，並重申美國恪守台灣關係法，包括確保台灣維持自我防衛能力。

外交部發言人歐江安表示，感謝蘇利文顧問重申美國對台灣的一貫承諾。面對中國近來對台灣的軍事恫嚇威脅，美國政府已多次重申對台灣的安全承諾堅如磐石。我國政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。