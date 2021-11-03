新台幣對美元匯率3日下午4點收盤27.853，貶0.3分，意即連著兩天收盤價繞著27.85，在國際匯市相對安靜下，美元指數連日來在94上下盤旋，台幣匯率難有表現，和交易量縮小、大盤難動的台股，有幾份神似。

台北匯市3日開盤，新台幣對美元價位27.88，上午盤勢偏貶，但變動不大，頂多只靠向27.902，貶值2.2分，中午收盤27.893，但匯市交易量有放大，午盤之前成交量已達7.4億美元，外資前兩個月到手的股息正逐步匯出，台北外匯公司全日成交量達9.58億美元。