新台幣開盤升2.2分 為27.82元 09:332021/11/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以27.82元開盤，升2.2分。 新台幣兌美元開盤交易區間為27.80元至27.82元。1101109 面板跌價 友達營收仍守穩300億 雙業務升溫 邑錡前九月獲利年增6成 #27 #開盤 #82 #2.2 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基金對陸曝險 金管會清查 04:102021/11/09 金融．稅務 欣興10月營收飆破百億 04:102021/11/09 財經要聞 相對弱勢 台幣10月REER跌破100 04:102021/11/09 財經要聞 允強、運錩、彰源Q3報喜 Q4續強 04:102021/11/09 證券．權證 攻綠能、助融資 中租籌資多管齊下 04:102021/11/09 金融．稅務 警攔查違法搜出K毒 法官當庭放人 04:102021/11/09 社會新聞 三圓 前三季大賺近兩股本 04:102021/11/09 證券．權證 終結月經貧窮 屏縣研議供免費用品 04:102021/11/09 地方新聞 新南向授信再下一城 兆豐銀聯貸亞通利大 簽約 04:102021/11/09 金融．稅務 南茂吸睛 前三季賺逾半個股本 04:102021/11/09 證券．權證 可成 Q3雙率創11季新高 04:102021/11/09 證券．權證 財經熱門新聞 550萬買房附車位賺翻？她車開進去崩潰 網嘆：買了就慘套 - 財經 航運反彈快逃！2大咖暴賠千萬殺出 網見又是它：果然不同凡響 - 財經 台積電「神祕文件」引爆高雄房市 蔡政府遭砲轟：縱容炒房 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 台積電繳資料了！美強取晶片機密遭痛批「吃相很難看」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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