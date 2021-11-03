前國防部長湯曜明今（3）日因病辭世，享壽84歲。曾和他一起共事的前總統陳水扁也在臉書上發文哀悼，並盛讚他對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化做出巨大貢獻，鞠躬盡瘁，死而後已，是功在國家，名垂青史。

陳水扁今天也在臉書上發文表示，頃悉前國防部長湯曜明不幸去世的噩耗，簡直無法置信，更覺得悲慟難過。湯部長是阿扁任內的參謀總長和國防部長，相處4年，除2004年3月22日被迫「稱病請辭」容有商榷，湯部長對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化，功在國家，名垂青史。

陳水扁回憶，2000年3月18日下午4點，剛結束總統選舉投票正要開票，時任參謀總長的湯曜明召開記者會，代表國軍宣示不管誰會當選，都會效忠新選出的總統兼三軍統帥。對首度政黨輪替的政局穩定做出非常了不起的卓越貢獻。

陳水扁指出，軍隊國家化、軍政軍令一元化等四大國防改造方案，是自己擔任立委期間的問政重點，並在任內提出《國防組織法草案》，最後促成國防二法的通過。而湯曜明總長也配合政府組織再造，將國軍「精實案」於2001年底順利完成，並推動國防二法提前一年施行，對促進軍政軍令一元體制的現代化國軍深具時代意義。

對於湯曜明無私貫徹國防二法，並提前一年實施，陳水扁由衷感謝，並指當時湯曜明也同時出任第一位真正擁有軍權的國防部長，從此軍政軍令一元化，參謀總長都是國防部長的幕僚長。而為了表彰湯曜明的貢獻，陳水扁2002年1月31日特頒贈青天白日勳章；2004年5月18日更授予一等景星給即將卸任的湯部長。

陳水扁也說，湯曜明部長綽號「湯要命」，如今畢生戎旅，謀國以忠，鞠躬盡瘁，死而後已。其為國為軍的「要命」精神將長存國人國軍心中，永垂不朽！