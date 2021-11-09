入冬以來最強冷空氣來襲！不少人都想吃一鍋熱騰騰的火鍋進補，不過營養師整理出5款鍋物的熱量及鈉含量排行，提醒鈉含量可能比熱量還驚人，更令人意外的是，鈉含量排名第1的鍋物，相較於其他鍋物，湯底竟然是最清澈的，讓不少人驚訝。

美女營養師高敏敏在臉書整理出下列5種冬季進補最受歡迎的鍋物，喝完兩大碗湯約650ml後的鈉含量排行：

1. 酸菜白肉 500kcal/鈉含量3600mg

2. 麻辣鍋 850kcal/鈉含量3200mg

3. 薑母鴨 900kcal/鈉含量2700mg

4. 羊肉爐 700kcal/鈉含量2400mg

5. 麻油雞 1000kcal/鈉含量1320mg

結果發現，經過鹽巴醃製的酸菜白肉鍋，雖然熱量最低，但鈉含量最高，根據衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），但基本上只要喝下兩碗熱湯就幾乎超標。

至於如果一定要吃火鍋，要如何吃得健康，高敏敏建議下列5種吃法：

1.少油烹調、半水酒

麻油雞和薑母鴨因為加了酒做烹調，有高血壓、尿酸過高的人務必小心攝取，建議減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調，入口前記得將浮油刮除，苦減少油脂攝取。

2.必加蔬菜

加入蔬菜類下鍋熬煮，以增加膳食纖維的攝取

3.輕醬料

盡量避開濃稠醬料，減少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油，最原味的口感最健康。

4.少吃加工製品

以原型食材為主，避免包括蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，盡量以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。

5.量身打造、聰明補

了解食材適不適合自己很重要，一般人建議以青菜為主、肉類為輔，多吃原型食材，也可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡；高血壓患者建議減少烹調時使用的酒量及醬料，以免血壓過高；糖尿病 者建議以少油、高纖食材為主，像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物則要注意攝取量，以免血糖過高。

此外，湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，腎臟病友須多注意，並建議痛風患者盡量少喝湯、多喝水，以利於體內普林代謝。高敏敏說，她自己也很喜歡吃酸菜白肉鍋，但她選擇不沾醬，湯也不會喝多，甚至酸菜也不怎麼吃，只要把握多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加這幾個原則，吃鍋進補也可以吃得健康。