湯曜明辭世 扁：無法置信。本報資料照

前國防部長湯曜明於今辭世，享壽84歲。前總統陳水扁今表示，知悉前國防部長湯曜明不幸去世的噩耗，簡直無法置信，更覺得悲慟難過！

陳水扁今在群組發文，湯部長是他任內的參謀總長和國防部長，相處4年，除2004年3月22日被迫「稱病請辭」容有商榷，湯總長湯部長對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化，功在國家，名垂青史。

他說，2000年3月18日下午4點，剛結束總統選舉投票正要開票，時任參謀總長的湯曜明召開記者會，代表國軍宣示不管誰會當選，都會效忠新選出的總統兼三軍統帥。對首度政黨輪替的政局穩定做出非常了不起的卓越貢獻。

他指出，包括軍隊國家化、軍政軍令一元化等四大國防改造方案，是阿扁擔任立委期間的問政重點，並在任內提出《國防組織法草案》，最後促成國防二法的通過。湯曜明總長配合政府組織再造，將國軍「精實案」於2001年底順利完成，並推動國防二法提前一年施行，對促進軍政軍令一元體制的現代化國軍深具時代意義。

他說，阿扁由衷感恩湯總長的無私貫徹國防二法的提前一年實施，同時出任第一位真正擁有軍權的國防部長，從此軍政軍令一元化，參謀總長都是國防部長的幕僚長。

他表示，為了表彰湯總長的偉大貢獻，阿扁2002年1月31日特頒贈青天白日勳章；2004年5月18日更授予一等景星給即將卸任的湯部長。

他說，湯曜明部長綽號「湯要命」，如今畢生戎旅，謀國以忠，鞠躬盡瘁死而後已。其為國為軍的「要命」精神將長存國人國軍心中，永垂不朽！