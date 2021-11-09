福貞-KY(8411)下午舉行法說會，第4季起傳統旺季，營收可望逐月走高，由於11月起至農曆年前皆產業旺季，預期今年營收可望超越2017年的高峰表現。展望明年度，山東廠將增加3~5億支鋁罐的產能，第3季將開始貢獻營收，為營運增添新的動能，營運有機會再戰歷史新高。

福貞-KY為中國大陸金屬包裝容器大廠，主要生產各類型三片式馬口鐵罐，及二片式鋁製品飲料罐，並提供專業一站式食品及飲料充填灌裝代工業務。福貞積極擴充二片式鋁罐產能，隨著景氣回溫得以進一步擴大市場占有率，並推升福貞-KY今年10月合併營收來到同期新高，且在售價調漲與新廠稼動率穩定提升下，第4季有機會延續10月的同期新高表現。

福貞-KY表示，第4季起進入金屬包裝容器產業傳統旺季，營收可望逐月拉高，以今年前10月合併營收已超越去年全年來看，全年合併營收可望回到2017年的高峰表現。

展望明年度，新產能陸續到位下，福貞-KY有機會挑戰新高，在規劃上，山東廠將增加3~5億支鋁罐的產能，預計明年第3季開始貢獻營收，新產能訂單已經掌握；除大陸廠的擴充外，福貞-KY也將進一步拓展台灣地區業務以擴大營運規模。

福貞-KY進一步表示，成本轉嫁效益，加上公司內部成本控管得宜，亦已反應在毛利率的提升上，第1季在成本無法及時轉嫁下，毛利率為8.54％，第2季與第3季則分別來到10.03％與11.93％的逐季上揚表現，隨著新廠稼動率與生產良率持續提升，未來毛利率仍有進一步改善空間。