台中市大坑商圈今（3）日於今年入選必比登推介名單的「東山棧甕缸雞」餐廳，舉辦2021大坑嘉年華「坑店家好食券」開幕活動，再現大坑經典美食。大坑嘉年華千人辦桌宴自95年舉辦以來，已成為大坑最經典的特色活動，每年開放預訂皆秒訂完售，今年因疫情改以販售3600元、價值6000元的「坑店家好食券」，限量一百本、每人限購一本，可至商圈內活動配合的13個會員店家進行消費。

業者表示，使用「坑店家好食券」，可品嘗在地餐廳主廚使用在地食材料理的美味佳餚，其中，入選「台中米其林指南2021」必比登推介名單的「東山棧甕缸雞」，也是配合店家之一。民眾使用「坑店家好食券」，可一次品嘗大坑最經典、必吃的美味料理。

大坑商圈主委東正勝表示，大坑擁有享譽國際的登山景緻、豐富的在地農特產，以及中、美、港式等特色主題餐廳，用最好的食材、提供最適合的價格與服務。每年以辦桌盛宴感謝民眾對大坑商圈的認同與支持，今年改推「坑店家好食券」，向民眾推薦、分享大坑商圈特色，歡迎大家一同來體驗大坑迷人魅力。

今日開幕活動，由大坑商圈各家餐廳主廚，以在地鮮美食材烹調，分別端出一道道佳餚，並於大坑商圈臉書官方粉絲頁直播，深度介紹商圈店家特色及最美味必吃菜餚，以及「坑店家好食券」如何購買及如何使用。