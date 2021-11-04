工業電腦廠事欣科(4916)法說報喜，表示博弈訂單需求已明顯復甦，2021年第四季營運可望優於第三季，明年在博奕及KIOSK帶動下，營運展望樂觀，低軌衛星產品出貨規模亦將優於今年，目標2022～2023年營收均維持雙位數成長，但仍須觀察缺料狀況變化。

事欣科股價自10月中22.55元的4月低點起漲，近日上攻力道顯著轉強。受營運展望轉佳激勵，今（4）日開高後在買盤敲進下攻鎖漲停價35.6元，創2019年11月中以來近2年高點，近15日已飆漲達57.87％。

事欣科受零組件缺料影響，2021年第三季自結合併營收5.24億元，季減達23.72％、年增7.2％。累計前三季合併營收16.43億元、年減43.22％。不過，若排除轉投資工具機廠恩德影響，則前三季合併營收約年增4.53％，本業已重返成長軌道。

事欣科尚未公布第三季財報，但因短線漲幅、成交量及周轉率均達注意標準，公司依規定公告9月自結合併營收1.83億元，月增1.85％、年減4.69％，但歸屬母公司稅後淨利0.25億元、年增達2.04倍，每股盈餘（EPS）0.31元。

事欣科表示，第四季缺料狀況已好轉許多，預期第四季及明年均可望有遞延效益，使第四季營運優於第三季。目前博弈訂單需求明顯復甦，並取得國前三大速食業者的KIOSK點餐機的板卡及組裝訂單，對明年營運展望樂觀，預期博奕及KIOSK應用將為主成長動能。

此外，疫情帶動居家、遠端醫療及照護等需求，事欣科預期相關醫療廠商將對此大舉投資，對事欣科為有利的發展契機及領域。而商用航太需求雖受疫情影響，但私人飛機需求因疫情而顯著成長，國防及軍用需求則維持穩定。

而事欣科透過提供板卡間接打入低軌衛星Space X供應鏈，已於去年第四季取得認證、今年陸續出貨。公司預期主要出貨高峰將落於明年，對營運貢獻可望顯著提升，未來將進一步爭取準系統訂單，目前已送樣進行驗證。

事欣科表示，公司目標未來1～2年營收均能維持雙位數成長，零組件缺料為主要影響變數，公司已有掌握並會盡力克服。目前預期缺料狀況要到明年下半年才可能完全解除，且尚需進一步觀察近期中國大陸限電可能造成影響。