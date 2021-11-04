合勤控(3704)今(4)日舉辦法說，合勤控營運長楊國榮表示，看好第四季營運可望較第三季成長，且有訂單能見度已經看到明年的上半年。

楊國榮表示，受惠寬頻需求、新產品出貨帶動，第四季可望較第三季成長，而訂單能見度看到明年上半年，明年成長動能可望延續今年，其中旗下盟創科技，訂單從目前看到明年六月產能滿載，甚至有部分產品要外包，而國防產品第四季出貨量與第三季相當。

WIFI 6部分，楊國榮表示，目前WIFI 6產品在營運商、商務客戶需求成長，今年出貨量年增70%，而整體WIFI產品出貨年增25%，而晶片今年年中就開始缺料，預期明年第一季或有機會改善，另外，WIFI 6E第四季和明年第一季陸續出貨中，目前出貨的量仍舊很少，明年下半年會帶來新一波成長，FWA還是高速成長，10G Pon寬頻對營運商必要投資，需求在今年已經發酵，明年下半年可以看到未來性。

網通業普遍面臨主晶片缺貨，楊國榮表示，主晶片過去到貨從26到30周，今年第二季調升到52周以上，交貨延長，料況掌控都是維持主晶片廠商的關係，以得到支持，缺貨存在缺口20周；其他小IC部分缺料也很嚴峻，下訂單沒交期，採購團隊也供應商合作，找第二來源，多個硬體設計滿足供應缺口。