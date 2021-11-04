受惠於銷量大增與價格大漲，不銹鋼冷軋精密薄板大廠運錩(2069)前三季業績亮眼，累計營收為100.02億元，累計營業毛利為13億元，累計營業利益為6.48億元，累計稅前盈餘為6.18億元，累計稅後淨利為5.02億元，每股EPS為3.25元，創本業獲利新高。

買氣旺 上洋前三季EPS 7.95元創新高
凱美前三季EPS為7.3元 賺贏過去兩年總和
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