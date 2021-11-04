運錩前三季每股EPS為3.25元 創本業獲利新高 18:562021/11/04 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於銷量大增與價格大漲，不銹鋼冷軋精密薄板大廠運錩(2069)前三季業績亮眼，累計營收為100.02億元，累計營業毛利為13億元，累計營業利益為6.48億元，累計稅前盈餘為6.18億元，累計稅後淨利為5.02億元，每股EPS為3.25元，創本業獲利新高。 買氣旺 上洋前三季EPS 7.95元創新高 凱美前三季EPS為7.3元 賺贏過去兩年總和 #運錩 #EPS #本業獲利 #前三季 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》華航Q3獲利創疫情來最佳 前3季EPS0.28元 17:222021/11/04 財經 豐謙前三季EPS5.8元 Q3獲利單季新高 10:402021/11/04 財經 中鋼構前三季每股EPS為1.46元 17:392021/11/04 財經 精剛2021年前三季EPS為0.22元 持續穩健樂觀 16:452021/11/04 財經 《電子通路》燦坤前3季獲利倍增登8年高 EPS達2.74元 10:342021/11/04 財經 中聯資前三季每股EPS賺2.13元 17:222021/11/04 財經 矽格前三季每股盈餘4.74元 超越去年全年續創歷史新高 09:222021/11/04 財經 榮剛前三季每股EPS賺1.15元 17:222021/11/04 財經 《航運股》台驊投控Q3本業創高 前3季每股賺22.4元 17:562021/11/04 財經 《其他股》精剛前3季淨利年減5.32％ EPS 0.22元 16:142021/11/04 財經 股市短波－達欣工 前三季EPS 2.64元 04:102021/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 蔣爸回歸也沒用！死線剩2個月 中芯百億大單恐不保 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團宣戰：休想欺負我們 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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