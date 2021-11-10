統一企業（1216）10日公佈第三季財報，合併營收3577.18億元較去年同期成長5％，稅後淨利235.36億元較去年同期減少21.95億元，衰退8.5％，歸屬母公司淨利165.07億元較去年同期179.99億元減少14.99億元，衰退8.3％，EPS為2.9元，較去年同期減少0.27元。

統一企業本業滿足市場民生需求，獲利穩定，但部份轉投資公司則受疫情衝擊影響獲利，包括統一中控、統一超商本期獲利就衰退17.9％，而台灣神隆則因本期新藥委託開發及製造業務衰退影響衰退逾三成。

而統一中控本期淨利14.89億人民幣，較去年同期衰退11.6％，主要受大宗原物料價格上漲、及去年有政府因疫情而減免社保費用因素，致本期淨利衰退，唯淨利在第三季已重拾正成長。至於統一實業本期淨利13.53億元較去年同期增加4.96億元，成長57.8％，主要係飲料包裝業務及鐵產品的營收及毛利均成長。